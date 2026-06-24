Major Crimes
Folge 6: Knochenjäger
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Beim Wandern finden ein Mann und seine Tochter menschliche Knochen. Sie stammen von einem verurteilten Vergewaltiger. Hat sein Opfer sich an ihm gerächt? Die Ermittlungen bringen weitere kriminelle Facetten des Toten hervor, und der Kreis der Verdächtigen wächst, was es dem LAPD nicht einfacher macht ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen