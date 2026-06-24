Major Crimes
Folge 20: Zurück auf Anfang (2)
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Die Spurensuche geht weiter: Die Tatwaffe wurde endlich gefunden, doch das reicht noch nicht, um den Täter dingfest zu machen. Rusty wird währenddessen mit seiner Vergangenheit konfrontiert und holt sich nun endlich Hilfe bei seiner Mutter ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen