Major Crimes
Folge 4: Streng nach Vorschrift
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Buzz muss seinen ersten Tag als Reserve Officer mit Flynn und Provenza, den Dienstältesten, bestreiten. Diese sind weniger motiviert als der Neue und versuchen, alle Fälle möglichst schnell zu lösen, denn sie haben Karten für ein Baseballspiel am Abend. Buzz ist pflichtbewusster und entdeckt in einem Hotel eine Leiche. War das, was bei einer Hochzeit geschah, ein Unfall? Wohl kaum ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen