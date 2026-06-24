Major Crimes
Folge 17: Weißer Tod
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Die Tochter eines professionellen Baseball-Spielers, Jim Weber, wird vermisst. Offenbar ist sie aus dem Haus entführt worden. Der Entführer nimmt bald via Social Media Kontakt auf. Sind die Ermittler schnell genug, um das Mädchen zu retten? Schließlich gerät Weber selbst unter Verdacht ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen