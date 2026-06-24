Major Crimes
Folge 11: Hoch gepokert
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Eine Frau, nur mit einem Hoodie bekleidet, stellt ein Auto vor dem Krankenhaus ab, öffnet den Kofferraum und enthüllt mehrere menschliche Körper. Anschließend kann sie entkommen. Es stellt sich heraus, dass die Opfer an einer illegalen Pokerrunde teilgenommen haben. Wer hat zu hoch gepokert?
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen