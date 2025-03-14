Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

Unter Druck

SAT.1Staffel 3Folge 10
Unter Druck

Mein dunkles Geheimnis

Folge 10: Unter Druck

23 Min.Ab 12

Die alleinerziehende Mutter Malin (34) hat mit hohen Schulden aus ihrer Ehe zu kämpfen. Ihrem Sohn Jo (16) kann sie rein gar nichts bieten. Deshalb ist sie froh, dass sie einen Job als Handy-Verkäuferin bekommen hat. Sie nimmt sogar ihren cholerischen Chef Gunther (46) in Kauf. Der Laden steht kurz vor der Pleite und dann verschwinden immer mehr Handys. Kollegin Liz (28) erwischt Malin, wie ihr ein brandneues Handy aus der Tasche fällt ...

SAT.1
