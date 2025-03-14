Mein dunkles Geheimnis
Folge 11: Keine kleinen Brötchen
23 Min.Ab 12
Firmenchef und Patriarch Walter (60) besitzt eine erfolgreiche Bäckerei-Kette und will kürzer treten. Die Geschwister Dagmar (35) und Peter (30) buhlen beide um die Nachfolge ihres Vaters. Doch der konservative Walter will den Chefposten an seinen Sohn Peter abgeben - aber stellt knallharte Bedingungen. Wie aus dem Nichts präsentiert Peter der Familie seine neue Freundin Helen (27). Schwester Dagmar ist misstrauisch. Sie will der mysteriösen Schönheit auf den Zahn fühlen.
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
12
Copyrights:© SAT.1