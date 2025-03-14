Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 15
23 Min.Ab 12

Tina (39) und Karsten (42) können es kaum erwarten ihre Tochter Klara (17) in die Arme zu schließen. Die 17-Jährige war zum ersten Mal alleine im Camping-Urlaub. Doch Klara ist kaum wiederzuerkennen. Nicht nur optisch, auch ihr sonst äußerst korrektes Verhalten lässt zu wünschen übrig. Klara bricht ein Tabu nach dem anderen und raubt ihren Eltern den letzten Nerv. Doch was wie eine naive Spinnerei aussieht, wird schon schnell zur Belastungsprobe für die ganze Familie.

Weitere Folgen in Staffel 3

