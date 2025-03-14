Mein dunkles Geheimnis
Folge 16: Waschen, schneiden, sparen
23 Min.Ab 12
Sylvie ist genervt von dem plötzlichen Sparfimmel ihres Mannes Emil. Er hatte mit seinem Friseur-Salon immer reichlich Geld für die Familie verdient, sodass Sylvie bereits seit der Geburt ihrer Tochter nicht mehr arbeiten musste. Plötzlich soll der Friseur-Salon nicht mehr gut laufen und es soll an allen Ecken gespart werden. Sylvie will endlich wissen, was hinter der Geschichte ihres Gatten steckt. Eine Beschattungsaktion bringt die Wahrheit ans Licht.
