Mein dunkles Geheimnis

One Night Stand mit Folgen

SAT.1Staffel 3Folge 12
One Night Stand mit Folgen

Folge 12: One Night Stand mit Folgen

23 Min.Ab 12

Marie (27) schwebt im siebten Himmel. Endlich hat sie ihren Traummann kennengelernt. Vor sechs Wochen hat sie der charmante Jonas (30) auf einem Konzert angesprochen. Seitdem sind die beiden ein Paar. Ihre beste Freundin und Mitbewohnerin Nina (25) und Mitbewohner Lukas (28) müssen Maries Neuen unbedingt kennenlernen. Deshalb hat sie ein Treffen in der WG arrangiert. Doch als Marie ihren beiden Mitbewohnern Jonas präsentiert, traut Nina ihren Augen nicht.

SAT.1
