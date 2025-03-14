Mein dunkles Geheimnis
Folge 12: One Night Stand mit Folgen
23 Min.Ab 12
Marie (27) schwebt im siebten Himmel. Endlich hat sie ihren Traummann kennengelernt. Vor sechs Wochen hat sie der charmante Jonas (30) auf einem Konzert angesprochen. Seitdem sind die beiden ein Paar. Ihre beste Freundin und Mitbewohnerin Nina (25) und Mitbewohner Lukas (28) müssen Maries Neuen unbedingt kennenlernen. Deshalb hat sie ein Treffen in der WG arrangiert. Doch als Marie ihren beiden Mitbewohnern Jonas präsentiert, traut Nina ihren Augen nicht.
Weitere Folgen in Staffel 3
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
12
