Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Das Mauerblümchen

SAT.1Staffel 3Folge 14
Das Mauerblümchen

Das MauerblümchenJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 14: Das Mauerblümchen

23 Min.Ab 12

Elli (21) ist eine hübsche junge Frau, die ihre Freizeit statt mit Männern lieber mit Büchern verbringt. Sie hatte noch nie ein Date oder einen festen Freund. Ihre Freundin Kirstin (22) ist das genaue Gegenteil von Elli: immer top gestylt und ein Männerschwarm. Dann gesteht Elli, dass sie zumindest schon einen kleinen Flirt auf einem Online-Portal hat. Ob das der Mann ist, dem Elli auch im echten Leben eine Chance geben wird? Was hat Kirstin mit dem Mann aus dem Internet zu tun?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen