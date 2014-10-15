Partnertausch mit FolgenJetzt kostenlos streamen
Mein dunkles Geheimnis
Folge 13: Partnertausch mit Folgen
22 Min.Folge vom 15.10.2014Ab 12
Silvia ist seit vier Jahren mit Gregor zusammen. Sie liebt ihn sehr, aber zunehmend stören sie immer mehr Dinge an ihm. Unter anderem nervt sie seine Schlampigkeit und die fehlende Aufmerksamkeit ihr gegenüber. Sie wünscht sich einen Mann wie Fabian, den Freund ihrer besten Freundin Tina. Auch Gregor wünscht sich insgeheim jemanden wie Tina. Die vier entscheiden sich spontan für einen Partnertausch auf Zeit. Doch das Experiment ist ein Spiel mit dem Feuer.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1