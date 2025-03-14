Mein dunkles Geheimnis
Folge 5: Heißes Date mit Hindernissen
23 Min.Ab 12
Der attraktive Sportverkäufer Manuel (28) flirtet gerne und viel und wickelt mit seiner charmanten Art jede Frau um den Finger. Weil er sich immer Hals über Kopf verliebt, musste er aber schon etliche Enttäuschungen einstecken. Er will endlich die Frau fürs Leben finden. Als Manuel die 27-jährige Iris in einer Bar anspricht, weiß er, sie ist die Richtige. Aber er ahnt nicht, dass Iris offensichtlich ein Problem verheimlicht. Denn bei jedem Date ergreift sie panisch die Flucht.
Mein dunkles Geheimnis
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
12
