Immer Ärger mit den Schwiegereltern

23 Min.Ab 12

Mario (27) schwebt auf Wolke Sieben. Vor sechs Monaten hat der Fensterputzer Sylvie (28) kennengelernt. Die junge Architektin kommt aus wohlhabenden und behüteten Verhältnissen und ist ebenfalls über beide Ohren verknallt. Sie steht zu ihrem Mario, der unter Minderwertigkeitskomplexen leidet. Doch ihre Liebe wird durch Marios Vergangenheit auf eine harte Probe gestellt. Ein Einbruch bringt nicht nur ihn, sondern auch seine Verlobte Sylvie in größte Gefahr.

