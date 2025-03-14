Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 3 Folge 19
Folge 19: Ungeliebte Leidenschaft

23 Min. Ab 12

Der arbeitslose Richard (43) sammelt Wecker. Damit verprasst er nicht nur das knappe Haushaltsgeld, sondern geht auch seiner Frau Sabine (40) und seiner Tochter Jule (16) auf die Nerven. Sabine bringt als Verkäuferin das Geld nach Hause, kann aber nicht einmal die Reparatur ihres Autos bezahlen. Auch Jule leidet extrem unter der Wecker-Leidenschaft, vor allem weil ihrem Vater die Uhren wichtiger sind als ihre Klassenreise. Dann eskaliert die Situation.

