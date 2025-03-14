Mein dunkles Geheimnis
Folge 6: Einem geschenkten Maul
23 Min.Ab 12
Die alleinerziehende Steffi zieht mit ihrer 16-jährigen Tochter Katy in eine kleine Wohnung. Das Geld ist knapp. In den letzten Wochen wurde Katy wegen ihrer alten Kleidung in der Schule gehänselt. Mutter Steffi kann ihr Glück kaum fassen: Ihre Nachbarin hat der Alleinerziehenden einen Sack voller Anziehsachen für ihre Tochter geschenkt. Doch die Freude hält nicht lange. Nach einem peinlichen Zwischenfall in der Schule, stellen Mutter und Tochter die Nachbarin zur Rede.
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1