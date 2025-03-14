Mein dunkles Geheimnis
Folge 21: Die singende Wirtin
23 Min.Ab 12
Herthas (45) Eckkneipe ist eine Institution im Viertel. Die Gäste lieben ihre ausgelassene Wirtin, die hinterm Tresen für Stimmung sorgt. Sie ist ein riesiger Schlagerfan und singt in jeder freien Minute in ihrer Kneipe. Hertha möchte groß rauskommen und die deutschen Schlagerbühnen zum Beben bringen. Eines Tages wird sie von einem Talent-Scout angesprochen. Er will aus ihr einen Schlagerstar machen. Doch der Preis für die erhoffte Karriere ist hoch.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1