Die Zerreissprobe

SAT.1Staffel 3Folge 26
Folge 26: Die Zerreissprobe

23 Min.Ab 12

Lily (24) ist seit drei Monaten in Erik (26) verliebt. Zusammen mit Levke (27) und Julian (30) wohnt die Biologiestudentin in einer WG. Bisher haben sie sich hervorragend verstanden, doch seit ein paar Wochen trübt sich die Stimmung immer mehr. Lily glaubt, dass die attraktive Levke sich an ihren Erik heranmacht, es passieren kleine Unfälle in der Wohnung, für die sich die Mitbewohner gegenseitig verantwortlich machen. Wer ist wirklich Schuld an den merkwürdigen Vorkommnissen?

SAT.1
