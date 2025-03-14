Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 29
Folge 29: Schluss mit Hotel Mama

23 Min.Ab 12

Monika (50) liebt ihren Job als Kindergärtnerin, ist glücklich mit Holger (51) verheiratet und war ihrem Sohn Timo (26) stets eine gute Mutter. Das Ehepaar träumt schon länger davon, mit dem Wohnmobil auf Weltreise zu gehen. Wenn da nicht Timo wäre: Der steht plötzlich mit gepackten Koffern bei seinen Eltern vor der Tür und will wieder zu Hause wohnen. Der Urlaub beginnt erst in sechs Wochen. Bis dahin wird Timo wohl eine neue Bleibe gefunden haben, oder?

