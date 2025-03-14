Mein dunkles Geheimnis
Folge 31: Reim Dich oder ich fress Dich
23 Min.Ab 12
Emily (23) ist seit fünf Jahren mit Thorsten (24) liiert, nun wollen die beiden heiraten. Dieser Tag soll natürlich etwas ganz Besonderes werden. Als Emilys Vater Ernst (46) androht, wie immer auf Familienfesten ein selbst verfasstes Gedicht vorzutragen, sieht sie die Hochzeitsfeier im allgemeinen Gelächter untergehen: Sie hat Angst vor der Reaktion von Thorstens Familie. Deshalb beauftragt sie ihre Mutter Frida (45), die Lyrikschöpfung zu sabotieren.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1