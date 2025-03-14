Mein dunkles Geheimnis
Folge 33: Unter Dampf
23 Min.Ab 12
Heike (38) hat endlich ihren Traum verwirklicht und sich mit einem kleinen Kochstudio selbstständig gemacht. Monatelang hat die Alleinerziehende nach einer neuen Wohnung mit einer geeigneten Küche gesucht, um ihr eigenes Kochstudio für individuelle Kochkurse zu eröffnen. Doch noch bevor sie richtig durchstarten kann, droht die Hausverwaltung ihr einen Strich durch die Rechnung zu machen! Ihr langersehnter Traum droht zu platzen!
Weitere Folgen in Staffel 3
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
