Mein dunkles Geheimnis

Ich weiß, was Du letzten Sommer getan hast

SAT.1Staffel 3Folge 35
Ich weiß, was Du letzten Sommer getan hast

Mein dunkles Geheimnis

Folge 35: Ich weiß, was Du letzten Sommer getan hast

23 Min.Ab 12

Marion (38) und Holger (45) feiern ihren 15. Hochzeitstag und turteln wie Frischverliebte. Doch plötzlich trudeln nach und nach lauter Päckchen mit Geschenken für Marion ins Haus. Wer schickt Holgers Frau Damendessous und Stiefeletten? Und wer schreibt ihr mysteriöse Botschaften? Bei Holger werden Erinnerungen geweckt. Will sich eine ehemalige Klassenkameradin an ihm rächen, bei der Holger nach einer Feier versackt ist?

SAT.1
