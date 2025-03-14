Mein dunkles Geheimnis
Folge 39: Eine neue Masche
23 Min.Ab 12
Rainer (44) führt mit seinen Kollegen Mario (43) und Andreas (45) ein Sportgeschäft, das sich auf Kampfsportarten spezialisiert hat. Image ist in dieser Branche alles. Rainers neue Leidenschaft passt jedoch leider so gar nicht zu dem harte-Kerle-Auftreten, das er während der Arbeit an den Tag legt. Deshalb versucht er alles, um sein Hobby vor seinen Kollegen geheim zu halten. Während seine Frau Manuela (38) sein Talent schätzt, ist Sohn Max (17) nicht allzu begeistert!
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1