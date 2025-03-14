Mein dunkles Geheimnis
Folge 41: Das falsche Biest
23 Min.Ab 12
Gladys und Mona arbeiten als Praktikantinnen in einem renommierten Stadthotel. Beide hoffen auf die einzige freie Stelle im Haus. Dabei könnten die jungen Frauen nicht unterschiedlicher sein: Die eine liebt ihren Job, die andere will sich im Hotel nur einen reichen Gast angeln. Die berechnende Mona schreckt nicht einmal davor zurück, mit Geschäftsführer Kilian eine Affäre zu beginnen. Wird Mona es schaffen, sich sowohl Chef als auch Job unter den Nagel zu reißen?
