Mein dunkles Geheimnis

SAT.1Staffel 3Folge 42
Folge 42: Unter Jungs

23 Min.Ab 12

Der 17-jährige Azubi Julian ist es leid, von seinen Kollegen in der KFZ-Werkstatt gemobbt zu werden. Um endlich anerkannt zu werden, behauptet er, den Wagen seiner Mutter, den er zur Inspektion bringen sollte, gestohlen zu haben. Prompt verschiebt der kleinkriminelle Schichtleiter Kalle das Auto nach Osteuropa. Als Kalle die Wahrheit erfährt, zwingt er Julian, mit ihm einen baugleichen Kleinwagen zu stehlen. Der 17-Jährige sitzt in der Falle.

SAT.1
