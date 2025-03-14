Mein dunkles Geheimnis
Folge 47: Der Verwalter
23 Min.Ab 12
Doro, Lena und Michaela genießen ihr WG-Leben in ihrer frisch renovierten und bezahlbaren Wohnung. Die jungen Frauen hatten mit ihrer Vermieterin abgemacht, dass sie die Wohnung renovieren und dafür eine moderate Miete zahlen. Dann wechselt das Haus den Besitzer und die Probleme fangen an. Zuerst bedroht eine saftige Mieterhöhung die Existenz der WG, dann nistet sich Ungeziefer ein. Der neue Hausverwalter bezichtigt die jungen Frauen, die Wohnung verwahrlosen zu lassen.
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1