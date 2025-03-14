Mein dunkles Geheimnis
Folge 56: Bettgeflüster
22 Min.Ab 12
Marion leitet die Bettenabteilung eines renommierten Möbelhauses. Plötzlich entdecken empörte Kunden in einem Ausstellungsbett Kondome und einen Damenslip. Sogar das Foto einer halbnackten Frau taucht auf. Chefin Angelika macht Marion für den "obszönen Schmutz" verantwortlich und kritisiert, dass sie ihre Abteilung nicht im Griff hat. Der Verkäuferin drohen Konsequenzen. Marion ist ratlos und muss annehmen, dass ihr jemand massiv schaden will.
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1