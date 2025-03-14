Mein dunkles Geheimnis
Folge 57: Meine Freundin Daniela
23 Min.Ab 12
Patrick ist seit drei Monaten mit Daniela zusammen. Er ist stolz auf seine gutaussehende Freundin und bis über beide Ohren in sie verliebt. Doch was Patrick zunehmend wurmt: Trotz Danielas Liebesbeteuerungen verweigert sie ihm bisher jeglichen Sex. Alle noch so zärtlichen Annäherungsversuche laufen ins Leere. Und dann macht Patrick eine extrem irritierende Entdeckung.
Mein dunkles Geheimnis
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
