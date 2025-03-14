Mein dunkles Geheimnis
Folge 58: Keine Polizei
23 Min.Ab 12
Marlene schwebt im siebten Himmel. Nach vielen Enttäuschungen entpuppt sich ihr neuer Freund als ein wahrer Glücksgriff - ein seriöser Jurist mit Doktortitel, gut aussehend und erfolgreich. Sie ist geschockt, als Robert vor seinem eigenen Haus von einem Unbekannten niedergeschlagen wird. Noch mehr verunsichert sie aber, dass der Jurist keine Anzeige erstatten will. Hat sein Sohn Elias etwas damit zu tun oder steckt vielleicht sogar eine andere Frau dahinter?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1