Dann klappt's auch mit den NachbarnJetzt kostenlos streamen
Mein dunkles Geheimnis
Folge 65: Dann klappt's auch mit den Nachbarn
22 Min.Ab 12
Frührentnerin Ulrike wacht über ihren gesamten Wohnkomplex. Als ihr gegenüber der finster aussehende Stephan einzieht, argwöhnt sie gleich, dass er nicht in die Hausgemeinschaft passt. Und richtig: Ständig bekommt der undurchsichtige Nachbar Damenbesuch und jedes Mal dringen laute, verstörende Geräusche durch die Wand. Ulrike und ihr Hausmeisterfreund Wigald mutmaßen, dass Stephan ein Mädchenhändler ist.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1