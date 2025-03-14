Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dann klappt's auch mit den Nachbarn

SAT.1Staffel 3Folge 65
22 Min.Ab 12

Frührentnerin Ulrike wacht über ihren gesamten Wohnkomplex. Als ihr gegenüber der finster aussehende Stephan einzieht, argwöhnt sie gleich, dass er nicht in die Hausgemeinschaft passt. Und richtig: Ständig bekommt der undurchsichtige Nachbar Damenbesuch und jedes Mal dringen laute, verstörende Geräusche durch die Wand. Ulrike und ihr Hausmeisterfreund Wigald mutmaßen, dass Stephan ein Mädchenhändler ist.

SAT.1
