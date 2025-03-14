Mein dunkles Geheimnis
Folge 71: Bittere Pillen
23 Min.Ab 12
Katharina und Torsten erwarten in fünf Monaten ihr Wunschkind. Doch plötzlich bekommt ihre Beziehung einen Sprung: Torsten ist fahrig und unkonzentriert und schützt im Bett vor, zu abgespannt und müde für Zärtlichkeiten zu sein. Katharina kann sich der Vermutung nicht entziehen, eine andere Frau würde hinter Torstens Wesensänderungen stecken. Als Katharinas Freundin Nina für eine Woche zu Besuch kommt, finden beide Frauen die bittere Wahrheit heraus.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1