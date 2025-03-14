Mein dunkles Geheimnis
Folge 75: Rache ist süß
23 Min.Ab 12
Antonia freut sich, dass ihr Mann sie zu einem gemeinsamen Wochenende in ein Wellness-Hotel eingeladen hat. Ärgerlicherweise findet Heiko kaum Zeit für sie. Statt seine Frau ins Restaurant zu führen, geht er allein in die Sauna, statt gemeinsam zu frühstücken, muss der Steuerberater für einen Kundentermin in die Stadt. Frustriert schlägt Antonia die Zeit an der Hotelbar tot und lernt Ulrike kennen, die von ihrem Freund auch vernachlässigt wird. Gemeinsam sinnen sie auf Rache.
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
12
