Mein dunkles Geheimnis
Folge 76: Spurlos verschwunden
23 Min.Ab 12
Inka verkündet ihrem Lebensgefährten, dass sie ein Kind erwartet. Tom will nur schnell alkoholfreien Sekt zum Anstoßen kaufen, doch er kehrt nicht von der nahen Tankstelle zurück. Auf der Suche nach ihm erfährt Inka von der Polizei, dass Tom gar nicht Tom ist, sondern vermutlich die Identität seines bei einem Verkehrsunfall verstorbenen Halbbruders angenommen hat. Dann erhält Inka eine Mail von jemandem, der Hinweise auf den Verbleib ihres Lebensgefährten verspricht ...
Mein dunkles Geheimnis
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
12
Copyrights:© SAT.1