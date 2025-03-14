Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Die Spionin auf dem Lande

SAT.1Staffel 3Folge 79
Die Spionin auf dem Lande

Die Spionin auf dem LandeJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 79: Die Spionin auf dem Lande

23 Min.Ab 12

Bankkauffrau Yvonne lässt sich von Bankchef Max von Geisenberg dazu nötigen, den störrischen Bauern Karl Eichert auszuspionieren. Das "Bankhaus Wengler" plant einen Outlet-Store auf dem Land und Karl Eichert weigert sich als letzter, sein Land an die Bank zu verkaufen. Yvonne mietet sich unter falschem Namen in der Bauernpension ein, nicht ahnend, dass ihr nicht nur das Landleben, sondern auch Karl Eicherts Sohn Leon gefällt ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen