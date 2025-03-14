Mein dunkles Geheimnis
Folge 83: Haus, Schlange, Sarg
23 Min.Ab 12
Kati steckt in der Klemme: Sie hat erfahren, dass ihre beste Freundin von ihrem Freund betrogen wird. Kati musste schwören, Annabelle nichts davon zu sagen. Also greift Kati zu einer List: Bei einem Mädelsabend legt sie Annabelle die Karten und beschwört ihre Freundin, dass die Symbole sie dringend warnen wollen, weil in ihrer Beziehung zu Yannick etwas ganz und gar nicht in Ordnung ist. Doch Annabelle schaltet auf stur und schlägt die Warnung zunächst in den Wind.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1