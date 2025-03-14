Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

SAT.1Staffel 3Folge 88
Folge 88: Feuerwehralarm

23 Min.Ab 12

Nadine engagiert sich seit ihrer Jugend begeistert bei der örtlichen Feuerwehr. Kaum kandidiert die Friseurin für den Posten des Wehrführers, unterläuft ihr ein Missgeschick nach dem anderen. Nadine wird von ihren Kameraden sogar unterstellt, dass sie nicht einmal ihren bisherigen Aufgaben als Gerätewartin nachkommen kann. Es scheint, als sei die Friseurin nicht geeignet, die neue Wehrführerin zu werden. Doch alles deutet darauf hin, dass jemand ihre Bewerbung sabotieren will.

