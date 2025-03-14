Mein dunkles Geheimnis
Folge 90: Sechs Richtige!
23 Min.Ab 12
Babsi wird vom Pech verfolgt. Vor sechs Wochen erst hat sie ihren Mann notgedrungen auf die Straße gesetzt, weil er sich als notorischer Fremdgänger entpuppte. Dann fährt ausgerechnet die Zahlenkombination, die sie jahrelang bis zu ihrer Trennung getippt hatte, den stolzen Lotteriegewinn von 2,4 Millionen Euro ein. Als ihr Noch-Ehemann reumütig um eine zweite Chance bittet, ist Babsi richtig froh. Doch meint es Ulli wirklich ernst?
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
12
12
Copyrights:© SAT.1