Mein Lokal, Dein Lokal

"Restaurant Relax", Sylt

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"Restaurant Relax", Sylt

"Restaurant Relax", SyltJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Restaurant Relax", Sylt

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Tag vier der Sylt-Spezial-Woche von "Mein Lokal, Dein Lokal": Geschäftsführerin Beatrix "Trixi" Heinicke (55) bittet die Mitstreiter im "Relax" im Herzen Westerlands zu Tisch. Mit mediterran geprägter Küche und Dauerbrennern wie Currywurst und Schnitzel lädt sie die Konkurrenz im mit Palmen dekorierten Gastraum zum Abschalten und Genießen ein. Wird sie damit entspannt zum Sieg kommen? Rechte: kabel eins

