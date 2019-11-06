"Silberschälchen", AnkershagenJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Silberschälchen", Ankershagen
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Das Küken der Runde, Steffi Rütz (28), begrüßt die Mitstreiter heute in ihrem Lokal "Silberschälchen" in Ankershagen. In dem herzlichen Familienbetrieb, der auch eine Pension beherbergt, werden die Gäste mit Fisch und Wildgerichten verwöhnt. In der Küche arbeiten Mama und Papa Hand in Hand, um ihrer Tochter den Wochensieg zu sichern! Wie werden die anderen Teilnehmer auf die temperamentvolle Gastronomin und ihr Konzept reagieren? Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins