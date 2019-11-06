Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Silberschälchen", Ankershagen

Kabel Eins
"Silberschälchen", Ankershagen

"Silberschälchen", AnkershagenJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Silberschälchen", Ankershagen

Folge vom 06.11.2019

Das Küken der Runde, Steffi Rütz (28), begrüßt die Mitstreiter heute in ihrem Lokal "Silberschälchen" in Ankershagen. In dem herzlichen Familienbetrieb, der auch eine Pension beherbergt, werden die Gäste mit Fisch und Wildgerichten verwöhnt. In der Küche arbeiten Mama und Papa Hand in Hand, um ihrer Tochter den Wochensieg zu sichern! Wie werden die anderen Teilnehmer auf die temperamentvolle Gastronomin und ihr Konzept reagieren? Rechte: kabel eins

