Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"St. Paul's Stub'n", Salzburg

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"St. Paul's Stub'n", Salzburg

"St. Paul's Stub'n", SalzburgJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "St. Paul's Stub'n", Salzburg

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Am Dienstag besuchen die Gastronomen das Wirtshaus "St. Paul's Stub'n" in der Salzburger Innenstadt. An kaum einem anderen Ort der Stadt manifestieren sich Tradition und Wirtshausromantik wie in diesem Kultlokal. Wird Bernhard Huemer (38) seinem Ruf gerecht, die besten Kasnocken Salzburgs anzubieten? Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen