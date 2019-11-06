Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Flaggschiff", Lübbenau

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Flaggschiff", Lübbenau

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Flaggschiff", Lübbenau

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Am ersten Tag der Spreewald-Spezial-Woche lädt Gastgeber Marco Schelletter (41) in sein Erlebnisrestaurant "Flaggschiff" in Lübbenau ein. In dem Themenrestaurant, welches auch eine Bowlingbahn beherbergt, präsentiert er gemeinsam mit Küchenchef Sebastian Lösky (30) traditionelle deutsche Küche mit regionalem Schwerpunkt. Alle Anhänger der berühmten Spreewaldgurke werden in dieser Folge auf ihre Kosten kommen. Ob Marcos Konzept aufgeht? Rechte: kabel eins

