Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Flaggschiff", Lübbenau
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Am ersten Tag der Spreewald-Spezial-Woche lädt Gastgeber Marco Schelletter (41) in sein Erlebnisrestaurant "Flaggschiff" in Lübbenau ein. In dem Themenrestaurant, welches auch eine Bowlingbahn beherbergt, präsentiert er gemeinsam mit Küchenchef Sebastian Lösky (30) traditionelle deutsche Küche mit regionalem Schwerpunkt. Alle Anhänger der berühmten Spreewaldgurke werden in dieser Folge auf ihre Kosten kommen. Ob Marcos Konzept aufgeht? Rechte: kabel eins
