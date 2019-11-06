"Schlossrestaurant Edelmond", LübbenJetzt kostenlos streamen
Folge vom 06.11.2019: "Schlossrestaurant Edelmond", Lübben
Folge vom 06.11.2019
Das große Wochenfinale bei "Mein Lokal, Dein Lokal" findet heute im idyllischen "Schlossrestaurant Edelmond" in Lübben statt. Gastgeber Michael Krause (34), der in ganz Europa sein Handwerk erlernte, versucht die anderen Teilnehmer mit seinem motivierten Team zu begeistern. Er kredenzt feine Speisen und edle Schokolade aus der hauseigenen Manufaktur, um so nach dem goldenen Siegerteller und der Gewinnsumme von 3.000 Euro zu greifen. Wer macht das Rennen? Rechte: kabel eins
