Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "ZeitWerk", Wernigerode
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Am ersten Tag der "Mein Lokal, Dein Lokal"-Woche im schönen Harz lädt Gastgeber Robin Pietsch (26) in sein kleines aber sehr feines Restaurant "ZeitWerk" in Wernigerode ein. Der ehrgeizige junge Koch präsentiert ausgefallene "Fine Dining"- und Gourmet-Küche. Zusammen mit seinem jungen Küchenteam zaubert er regelgerechte Kunstwerke auf die Teller der Gäste. Ob Robins Konzept aufgeht und er auch seine vier Mitstreiter verzaubern kann? Rechte: kabel eins
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins