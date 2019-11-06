"Piccolo Mondo", Osterode am HarzJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Piccolo Mondo", Osterode am Harz
44 Min.
Folge vom 06.11.2019
Ab 6
"Bella Italia", heißt es am vierten Tag der "Mein Lokal, Dein Lokal"- Woche im urigen Harz. Der redselige und temperamentvolle Italiener Michele Testa (53) versucht in seinem Restaurant "Piccolo Mondo", seine Mitstreiter von der traditionellen Küche aus seiner Heimat zu überzeugen. Fans von Pasta, Pizza, Saltimbocca oder feinem Grappa kommen hier voll auf ihre Kosten. Kann Michele mit seinem Konzept die anderen Gastronomen vom Hocker hauen? Rechte: kabel eins
