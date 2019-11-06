Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Andrebar", Rottach-Egern
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Der erste Tag der "Mein Lokal, Dein Lokal"-Woche beginnt am schönen Tegernsee. Gastgeber Andre Siekmann (61) eröffnet die Woche mit seinem bunten Restaurant "Andrebar" in Rottach-Egern, in dem er seine moderne Kochkunst präsentiert. Zusammen mit seinem Küchenchef Nico Mals (36) bereitet er die Gerichte für seine Gäste zu. Ob Andres Konzept aufgeht und er auch seine vier Mitstreiter begeistern kann? Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins