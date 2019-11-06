Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Andrebar", Rottach-Egern

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Andrebar", Rottach-Egern

"Andrebar", Rottach-EgernJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Andrebar", Rottach-Egern

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Der erste Tag der "Mein Lokal, Dein Lokal"-Woche beginnt am schönen Tegernsee. Gastgeber Andre Siekmann (61) eröffnet die Woche mit seinem bunten Restaurant "Andrebar" in Rottach-Egern, in dem er seine moderne Kochkunst präsentiert. Zusammen mit seinem Küchenchef Nico Mals (36) bereitet er die Gerichte für seine Gäste zu. Ob Andres Konzept aufgeht und er auch seine vier Mitstreiter begeistern kann? Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen