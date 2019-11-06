Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Alte Schmiede", Gmund

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"Alte Schmiede", Gmund

"Alte Schmiede", GmundJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Alte Schmiede", Gmund

44 Min.
Ab 6

Julia Grenz (30) begrüßt heute ihre Mitstreiter in ihrer "Alten Schmiede". In der urigen Gaststube in Gmund hat die jüngste Teilnehmerin der "Mein Lokal, Dein Lokal"-Runde mit ihrem Freund und Koch des Hauses ein schönes Lokal eingerichtet. Es ist in der Region mit seinem Steakangebot bereits seit fünf Jahren bekannt. Daneben bietet das familiengeführte Restaurant auch die klassisch bayerischen Gerichte an. Rechte: kabel eins

