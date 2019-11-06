Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Alte Schmiede", Gmund
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Julia Grenz (30) begrüßt heute ihre Mitstreiter in ihrer "Alten Schmiede". In der urigen Gaststube in Gmund hat die jüngste Teilnehmerin der "Mein Lokal, Dein Lokal"-Runde mit ihrem Freund und Koch des Hauses ein schönes Lokal eingerichtet. Es ist in der Region mit seinem Steakangebot bereits seit fünf Jahren bekannt. Daneben bietet das familiengeführte Restaurant auch die klassisch bayerischen Gerichte an. Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins