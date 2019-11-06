Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Postillion", Rottach-Egern

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"Postillion", Rottach-Egern

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Postillion", Rottach-Egern

44 Min.
Folge vom 06.11.2019
Ab 6

Heute kocht der Vollblut-Gastronom Martin Frühauf (53). Der Gastgeber versucht in seinem Restaurant "Frühauf im Postillion", seine Mitstreiter von der traditionellen Küche zu überzeugen. Freunde der alpenländischen und mediterranen Küche mit asiatischen Einflüssen kommen hier voll auf ihre Kosten. Kann Martin mit seinem Konzept die anderen Gastronomen überzeugen? Rechte: kabel eins

