Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Der zweite Tag der Main-Woche steht im Zeichen der amerikanisch-australischen Küche. Ayleen Aharon (25) lädt ihre Mitstreiter in ihr Lokal "Beef'n Beer" ein. Angeboten werden Spezialitäten vom Rind, sowie viele Burger- und Steak-Kreationen. Ob die vier Mitstreiter das besondere Geschmackserlebnis zu schätzen wissen, und ob Ayleen sie überzeugen kann? Rechte: kabel eins

