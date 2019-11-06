Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Beef'n Beer", Hofheim
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Der zweite Tag der Main-Woche steht im Zeichen der amerikanisch-australischen Küche. Ayleen Aharon (25) lädt ihre Mitstreiter in ihr Lokal "Beef'n Beer" ein. Angeboten werden Spezialitäten vom Rind, sowie viele Burger- und Steak-Kreationen. Ob die vier Mitstreiter das besondere Geschmackserlebnis zu schätzen wissen, und ob Ayleen sie überzeugen kann? Rechte: kabel eins
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
