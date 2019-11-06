Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Marani", Hannover
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Der zweite Tag in Hannover findet in dem georgischen Restaurant "Marani" statt. Der Familienbetrieb wird von den Eheleuten Tinatin (45) und Giorgi (46) mit Leidenschaft geführt. Aber was sind überhaupt georgische Spezialitäten, und wie schmecken sie den Gastronomen aus Hannover? Wird der Familienbetrieb die Konkurrenten auch kulinarisch überzeugen können? Rechte: kabel eins
